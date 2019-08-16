Milli Savunma Bakanlığı: “Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir” Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’nin ziyareti hakkında bilgiler verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty’nin ziyareti hakkında bilgiler verdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında; Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Dün Şanlıurfa’da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret etmiştir."

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