Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa’da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur
Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa’da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur.06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:35
Milli Savunma Bakanlığı: "Şanlıurfa’da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur."
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