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Bilal Durdalı kimdir? Bilal Durdalı Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bilal Durdalı oldu. Peki Bilal Durdalı kimdir? Bilal Durdalı nereli? Bilal Durdalı hangi görevde bulunuyordu.

14 Eylül 2018 Cuma 08:44
Bilal Durdalı kimdir? Bilal Durdalı Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü  Nizamettin Ekinci görevden alınarak yerine Bilal Durdalı atandı. Peki Bilal Durdalı kimdir? Bilal Durdalı nereli? Bilal Durdalı hangi görevde bulunuyordu.

Bilal Durdalı Kimdir?

14 Eylül 2018’de Milli Savunma Bakanı Personel Genel Müdürü olarak atandı. 28 Şubat 1972 Antalya doğumlu. Öğrencilik yıllarında MGV’nin ODTÜ sorumlusu olan Durdalı, daha önce Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti. Evli, iki çocuk babası olan Bilal Durdalı 14 Eylül 2018 tarihinde Nizamettin Ekinci’nin yerine Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atandı. Durdalı, Başbakanlık’ta Uzmanlık görevinde de bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:44
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