0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı’nda toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde bugüne kadar toplam 76 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16 Haziran 2019 Pazar 17:28
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı’nda toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde bugüne kadar toplam 76 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca 133 mağara ve sığınağın içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildiği bildirildi.


Irak’ın kuzeyinde 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında PKK’lı teröristlerin kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri imha edilmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vuruluyor. 27 Mayıs tarihinden bu yana Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekatları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vuruldu. Son olarak Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlenerek, 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51’ini Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu.



Hakurk bölgesinde toplam 80 mayın, 133 mağara ve sığınak imha edildi


Açıklamada, "Komandolarımız tarafından terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilirken, 15 sığınak ve barınak daha kullanılamaz hale getirildi. Böylece terör örgütü PKK’nın Hakurk bölgesinde toplam 133 mağara ve sığınağı içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babalar ve oğulları satranç turnuvasında buluştu
    1. Babalar ve oğulları satranç..
    2. Fenerbahçe’de 2019 yılı bütçesi kabul..
    3. ÖSYM Başkanı Aygün'den "Sınav sorunsuz..
    4. Antalya'daki festivalde gencin..
    5. YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
    6. Efeler Belediyesi’nden üniversite..
    7. Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!..
    8. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1..
    9. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun..
    10. Yılın en baba buluşması Üsküdar’da..
    11. TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
    12. Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği..
    13. Bileğine güvenen babalar kıyasıya..
    14. Doğa Cadde’de Babalar Günü coşkusu
    15. Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı..
    16. TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret
    17. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimi..
    18. Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
    19. Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
    20. Türkiye ile Katar arasında mutabakat..
    21. Halime Elçibey Nahçıvan’da son..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    23. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    24. Malatya’da otomobil aydınlatma..
    25. Belediye başkanı, mahalle sakinlerinin..
    26. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kıraat..
    27. Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla..
    28. Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
    29. Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5..
    30. TİM Genel Kurulu ve İhracatın..
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı