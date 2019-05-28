Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk’ta PKK’lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi." Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk’ta PKK’lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk’ta PKK’lı teröristlerin inlerinde, 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.