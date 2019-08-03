Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:58
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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