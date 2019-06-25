Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etki Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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