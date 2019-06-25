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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etki

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 08:45
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etki

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 08:45
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