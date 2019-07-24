Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu."
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:16
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu."
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