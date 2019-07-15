0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı: ”Pençe-2 Harekatı’nda etkisiz halen getirilen terörist sayısı 71 oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
Milli Savunma Bakanlığı: ”Pençe-2 Harekatı’nda etkisiz halen getirilen terörist sayısı 71 oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs tarihinde başlatılan Pençe-2 Harekatı kapsamında toplam 71 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    2. Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi..
    3. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    5. Eski milletvekili Karadeniz için..
    6. İsrail güçleri Batı Şeria'da 10..
    7. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    8. İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi..
    9. Motosiklet kazasında sözleşmeli er..
    10. Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma..
    11. Hain darbe girişiminin seyrini..
    12. Kırıkkale’de otomobil devrildi: 4..
    13. Sürpriz görüşmenin detayları ortaya..
    14. Çeşme’de 90, Karaburun’da 37 göçmen..
    15. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: “Yeni..
    16. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    17. İçme suyu deposuna güneş enerjili..
    18. Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı
    19. İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl..
    20. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    21. Diyarbakır’da madde bağımlısı gence..
    22. Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
    23. Domates üretiminde dev yatırıma ilk..
    24. Çevre yolu çalışmaları 7 yıl sonra..
    25. Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
    26. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    27. Emet’te hac kafilesi kutsal topraklara..
    28. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    29. Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    30. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim