0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atıl

IHAAW143617-SIY/14-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:41
Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atıl

IHAAW143617-SIY/14-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir."14.02.2019 14:36:17TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhur İttifakından Kula’da gövde gösterisi
    1. Cumhur İttifakından Kula’da gövde..
    2. Isparta’da Seçim Güvenliği Toplantısı
    3. Atıcılık turnuvası
    4. Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka..
    5. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü..
    6. THY: "İstanbul Havalimanı’na ortaklık..
    7. Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak..
    8. Vatandaşlara kritik uyarı: Bodrum ve..
    9. 'İstabul Havalimanı' ve 'ortaklık'..
    10. Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen’in..
    11. Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi
    12. "NATO Afganistan'da ortaklaşa karar..
    13. Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi..
    14. Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde..
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. Sevgililer Gününde Şehitkamil’de 50..
    17. Vali Deniz Selendi’de incelemelerde..
    18. 14 Şubat’ta nikah salonuna hücum..
    19. Bitlis’te fırın denetimi
    20. GTO’dan mesleki yeterlilik protokolü
    21. İstanbul Emniyet Müdürlüğü: "İnfaz..
    22. Bursaspor altyapısından Sevgililer..
    23. Muş’ta “Emeğe Kadın Eli” projesi
    24. Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar..
    25. Müze inşaatında duvar çöktü: 1 ölü, 6..
    26. Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı
    27. TCMB döviz kurları
    28. Hamsik Çin'e transfer oldu
    29. TBMM Genel Kurulu
    30. "Türk futbolu bu düzen içinde..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı