Milli Savunma Bakanlığı: "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türk ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz."

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25 Aralık 2018 Salı 11:02
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:02
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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