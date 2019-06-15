Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatında 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu."
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatında 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.15 Haziran 2019 Cumartesi 14:27
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatında 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu."
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