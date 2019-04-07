Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.07 Nisan 2019 Pazar 15:05
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
YORUM YAZ