Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW184837-ASA/13-03-2019- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.13 Mart 2019 Çarşamba 18:54
IHAAW184837-ASA/13-03-2019- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."13.03.2019 18:48:37TSINNNN
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