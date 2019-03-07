Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW144346-ASA/07-03-2019- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.07 Mart 2019 Perşembe 14:58
IHAAW144346-ASA/07-03-2019- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."07.03.2019 14:43:46TSINNNN
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