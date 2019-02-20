Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW135028-ASA/20-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
IHAAW135028-ASA/20-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."20.02.2019 13:50:28TSINNNN
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