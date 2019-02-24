Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW125625-GEN/24-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.24 Şubat 2019 Pazar 13:01
IHAAW125625-GEN/24-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."24.02.2019 12:56:25TSINNNN
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