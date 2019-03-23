Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW104400-GEN/23-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.23 Mart 2019 Cumartesi 10:49
IHAAW104400-GEN/23-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."23.03.2019 10:44:00TSINNNN
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