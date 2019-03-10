Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW184517-GEN/10-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.10 Mart 2019 Pazar 18:50
IHAAW184517-GEN/10-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."10.03.2019 18:45:17TSINNNN
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