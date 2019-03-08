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Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

IHAAW082935-ASA/08-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

08 Mart 2019 Cuma 08:34
Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

IHAAW082935-ASA/08-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."08.03.2019 08:29:35TSINNNN

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:34
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