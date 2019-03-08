Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
IHAAW082935-ASA/08-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.08 Mart 2019 Cuma 08:34
IHAAW082935-ASA/08-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır’da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."08.03.2019 08:29:35TSINNNN
YORUM YAZ