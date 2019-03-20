Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW101148-ASA/20-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.20 Mart 2019 Çarşamba 10:16
IHAAW101148-ASA/20-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."20.03.2019 10:11:48TSINNNN
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