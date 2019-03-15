Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." IHAAW162903-GEN/15-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

IHAAW162903-GEN/15-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."15.03.2019 16:29:03TSINNNN

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