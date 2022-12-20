Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: A-400M'ler Türkiye'ye dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, "İnsani yardım ve tahliye için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağı Kayseri'ye intikale başlamıştır" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye intikale başlamıştır" ifadesine yer verildi.