Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 72 savaş uçağımızın taarruzuyla başladı
Milli Savuma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 askerimizin anısına 72 savaş uçağının harekete geçtiğini duyurdu.
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi."