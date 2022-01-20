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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 72 savaş uçağımızın taarruzuyla başladı
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 72 savaş uçağımızın taarruzuyla başladı

Milli Savuma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 askerimizin anısına 72 savaş uçağının harekete geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 11:47:00 - 2022-01-20 12:25:00
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 72 savaş uçağımızın taarruzuyla başladı

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 bin 370 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 yıl önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başladı. 20 Ocak 2018'den bu yana TSK tarafından harekât bölgesinde 6 bin 370 terörist etkisiz hâle getirildi."

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Yorumlar

Hüseyin

Aziz şehitlerimizin hatırasını unutanın değil, düşmana kini soğuyanın damarında kanı kurusun
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YA ALLAH BİSMİLLAH ALLAHU AKBER DUALARIMIZ SİZİNLE EY ÜMMETİN VE TÜRKÜN ASKERLERİ KANIMIZ ÇOŞTU ,, KANI ÇOŞMUYAN GİTSİN ŞEHADETİ, DİN ,İMANI VE ECDADIN TARİHİNİ OKUSUN,,,ANCAK MÜSLÜMANLIĞA KAVUŞUR,,,VESSELAM,,,
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