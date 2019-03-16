0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı: Çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:26
Milli Savunma Bakanlığı: Çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydemir’den islamofobi tepkisi
    1. Aydemir’den islamofobi tepkisi
    2. Bağcılar Belediyesinin kekemelik kursu..
    3. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
    4. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
    6. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
    7. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını..
    8. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
    9. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
    10. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
    11. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
    12. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
    13. "Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde..
    14. Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’..
    15. Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki..
    16. Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a..
    17. Tünel inşaatında göçük altında kalan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin..
    19. Altınok’un Kepez projeleri..
    20. Irak’ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler