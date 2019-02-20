Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.
IHAAW192710-ASA/20-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.20 Şubat 2019 Çarşamba 19:32
IHAAW192710-ASA/20-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.20.02.2019 19:27:10TSINNNN
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