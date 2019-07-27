Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 72 oldu
Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.
27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:50
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.
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