Milli Savunma Bakanlığı: "Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Şırnak'ta bir üs bölgesine saldırı olduğuna dair bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."



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