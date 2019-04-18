Milli Savunma Bakanlığı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"18 Nisan 2019 Perşembe 00:58
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Şırnak'ta bir üs bölgesine saldırı olduğuna dair bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
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