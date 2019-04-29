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Milli Savunma Bakanlığı: "14 terörist etkisiz hale getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:05
Milli Savunma Bakanlığı: "14 terörist etkisiz hale getirildi”

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Askeri kaynaklar, S-400 füze savunma sistemlerinin Haziran-Temmuz ayında ilk sevkıyatlarının gerçekleştirilmesinin planlandığını, nereye konuşlandırılacağı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.


F-35’ler ile ilgili ise ara sıra bir takım aksaklıkların yaşandığı ancak görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, 38 personelin 4 F-35 uçağında eğitim faaliyetlerine devam ettiği ve Kasım ayında uçakların Türkiye’ye gelmesinin planlandığı kaydedildi.


Bedelli askerlik çalışmasıyla ilgili bakanlıkların görüşlerinin alındığı ifade edilirken, gerçekleştirilen çalışmada herkesin mutabık kalması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtildi. Ayrıca, çalışmanın büyük oranda tamamlandığı ancak ufak tefek değişiklerin de olabileceği öğrenildi.


ABD’nin Türkiye’ye sunmuş olduğu son Patriot teklifine ilişkin ise Savunma Sanayii Başkanlığının teklif üzerinde çalıştığı, ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı konusunda değerlendirme yaptıkları bildirildi.


FETÖ’den ihraçlar sonucunda Milli Savunma Bakanlığının personel konusunda sorun yaşadığına ilişkin iddialara karşılık alınan bilgiye göre, personel sıkıntısının yaşandığı ancak 1 pilotun 3 pilotluk iş yaptığını ve tüm personelin özverili çalışması ve gayreti ile görevlerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.


Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili ise ABD ile görüşmelerin devam ettiği, şu ana kadar olumsuz bir görüşün ABD tarafından alınmadığı bildirilirken, ABD’nin Türkiye’nin tezlerine giderek yaklaştığına dikkat çekildi.


Diğer yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:05
  1. doğa

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