Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye Konulu Dörtlü Zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi.27 Ekim 2018 Cumartesi 13:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.
Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi Vahdettin Köşkü'nde Rus mevkidaşı ile bir araya geldi.
Bakan Akar ile Şoygu arasındaki görüşmede İdlib'teki son durum başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.
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