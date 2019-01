Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar, Mardin'de

MARDİN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile kente gelen Akar, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında Mardin'in her geçen gün güzelleştiğini belirten Akar, "Hem valilik hem belediye başkanlığı bir olunca büyük bir hızla çalışmalar yürütülüyor. Mardin ve Mardinliler için hem de bütün Türkiye için büyük bir potansiyel büyük bir kazanım oluyor. Mardin her geçen gün güzelleşiyor. Turizm, ticaret, kültür ve her bakımdan müthiş bir değer." dedi.

Ziyarette 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da hazır bulundu.

Bakan Akar daha sonra beraberindekilerle Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezindeki gençlerle sohbet eden Akar ve komutanlar burada müzik eğitimi alan gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Gençlik Radyosu'nun yayınına konuk olan Akar, sunucunun Genelkurmay Başkanlığı görevi ile Milli Savunma Bakanlığı görevi arasındaki farkın neler olduğu sorusu üzerine, iki görevinde ülkenin birliği, bütünlüğü ve milletin güvenliğine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Akar, merkezin hatıra duvarına 'Sevgili gençler, bu imkan ve fırsatlarda azami istifade ile geleceğe hazırlanmak, ülkemize ve milletimize yararlı olmak en önemli sorumluluktur.' yazdığı notu iliştirdi.

Daha sonra Bakan Akar ve beraberindekiler, gençlerin sevgi gösterileriyle merkezden ayrıldı.