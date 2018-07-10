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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yemin töreni öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun. Koruma ve korunma için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah utandırmasın" dedi. Tebrikleri kabul eden Akar, kendisini izleyen kalabalığı görünce, "Acemi sivil çarpar, dikkat." diye espri yaptı.

10 Temmuz 2018 Salı 23:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama!

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin, birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah, başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız." dedi.

Akar, Meclisteki yemin töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Üç gün önce locadan izliyordunuz, bugün yemin ettiniz." şeklindeki sözleri üzerine Akar, "Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali." ifadesini kullandı.

Akar, "Sivil hayat nasıl?" sorusuna, "Bakacağız." yanıtını verdi.

Hulusi Akar, yeni yönetim düzeni içerisinde herkesin ülke için canla başla çalışacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin, birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah, başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız. Ülkemizin hak ve menfaatlerini ülkemiz içinde, yurdumuz dışında, sınır ötesinde karşılayıp kollayacağız."

Tebrikleri kabul eden Akar, kendisini izleyen kalabalığı görünce, "Acemi sivil çarpar, dikkat." diye espri yaptı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 23:04
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  • hasanhasan22 dk önce
    Allah yolunu açık etsin
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