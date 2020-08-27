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Siyaset Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan çok önemli açıklamalar
Siyaset

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan çok önemli açıklamalar

AA Editör Masası’na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ilan edilen NAVTEX ilanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:36:00 - 2020-08-27 10:45:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk oluyor. Terörle mücadele ve Türkiye’ye yönelik tehitler hakkında konuşan Hulusi Akar, özellikle son günlerde Doğu Akdeniz’de artan gerilim hakkında da açıklamalarda bulunuyor. Akar, Türkiye’nin Kardeniz’in yanı sıra Doğu Akdeniz’de de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdüren sondaj gemileri nedeniyle artan askeri tehdit ve baskılar hakkında dikkat çeken yorumlarda bulunuyor. Özellikle son zamanlarda iyice şımaran Yunanistan ve destekçilerinin Türkiye’ye yönelik açık tehditlerini değerlendiren Milli Savunma Bakanı Akar, söz konusu gerilime ilişkin konuşuyor.

Bakan Akar’ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

- Bugüne kadar yapılan tüm askeri ve diplomatik çalışmalar, herkesin bilmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ortamda bir özne haline gelmiştir.

- 15 Temmuz sonrasında milletimiz, ordusuna sahip çıkmıştır.

- Türkiye, uluslararası ortamda özne haline geldi. Hak için, adalet için gayret gösteriyoruz. Ülkemiz için ne gerekiyorsa çalışma içindeyiz.

- (NAVTEX ilanları) Denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman bir denizcilik kuralıdır. Bizim orada deniz menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunlarla alakalı ne varsa, bunlar bitinceye kadar bunları sürdüreceğiz, sınırı yok. Hakkımızı kullanıyoruz biz, hukukumuzu kullanıyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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