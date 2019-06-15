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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Babalar Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:56
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Babalar Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Bakan Akar, yayımladığı mesajda, "Değerli Mesai ve Silah Arkadaşlarım, Çok Kıymetli Babalar, güçlü aile yapımızın korunmasında, genç nesillerimizin güvenle yetişmesinde ve sağlıklı bir toplum olarak geleceğe emin adımlarla ilerlenmesinde önemli sorumluluklar üstlenen; maddi ve manevi bütün imkanlarını çocuklarına seferber ederek tecrübesiyle onların hayatında daima yol gösterici ve rol-model olan, iyi ve kötü günlerinde evlatlarının yanında bulunan babalar, tıpkı anneler gibi karşılıksız sevginin ve fedakârlığın timsalidir" ifadelerini kaydetti.


"Bu anlamlı gün vesilesiyle, ’Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği, asil milletimizin huzur ve refahı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden 7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçiklerimizi büyük fedakarlıklarla yetiştiren ve daima onlara örnek olan kıymetli babalara saygı ve şükranlarımı sunuyorum" diyen Bakan Akar, şöyle devam etti:


"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere gelmemize vesile olan ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi yetiştiren değerli babaları minnet ve şükranla yâd ederken şu anda vatanımızın ve dünyanın her köşesinde, karada, denizde ve havada büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görevlerini ifa eden asker, sivil tüm mensuplarımızın ve onların çok kıymetli babalarının da “Babalar Günü”nü kutluyor; kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:56
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