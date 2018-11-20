THY- Noukşot
0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

20 Kasım 2018 Salı 13:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TL dünyanın en güçlü parası oldu
    1. TL dünyanın en güçlü parası oldu
    2. 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
    3. D100 kara yolunda drift yapan şüpheli..
    4. İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan..
    5. Erzurum'da doğal gaz bağlantısı..
    6. Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol..
    7. Hücre bile uzay gibi
    8. Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan..
    9. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
    10. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
    11. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
    13. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
    14. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
    15. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
    16. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
    17. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
    18. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
    19. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
    20. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı