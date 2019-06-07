Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ’hudut namustur’ anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak, "Hudutların emniyetini tam olarak sağlamak için bugüne kadar elimizen gelen neyse tam olarak yaptık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla ’hudut namustur’ anlayışı içinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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