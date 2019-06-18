Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.18 Haziran 2019 Salı 17:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD ilişkilerine ilişkin, "Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz" dedi.
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