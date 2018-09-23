Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TEKNOFEST’i ziyaret etti

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) binlerce vatandaşın ziyaretçi akınına uğradı.

Birbirinden farklı tasarımların ve nefes kesen gösterilerin yer aldığı festival, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları tarafından ziyaret edildi. İcatları inceleyen Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar minik mucitlerle hatıra fotoğrafı çekindi.