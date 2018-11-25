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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.
25 Kasım 2018 Pazar 17:11
Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:11
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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