Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüştü

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamlarında ziyaret etti. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte ilk olarak Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Bakan Akar basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesine geçti. Hulusi Akar'ı ve beraberindekileri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile belediye çalışanları karşıladı. Daha sonra Memduh Büyükkılıç'ın makamına geçen Akar'a kilim ve vazo hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.