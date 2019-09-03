Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi." Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi."

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