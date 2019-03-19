Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler" dedi.
IHAAW182018-ASA/19-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler.19 Mart 2019 Salı 18:25
IHAAW182018-ASA/19-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler" dedi.19.03.2019 18:20:18TSINNNN
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