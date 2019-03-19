0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler" dedi.

IHAAW182018-ASA/19-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler.

19 Mart 2019 Salı 18:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler" dedi.

IHAAW182018-ASA/19-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler" dedi.19.03.2019 18:20:18TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü 3 yaralı
    1. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü 3 yaralı
    2. Mevlüt Uysal: Mahmutbey-Mecidiyeköy..
    3. ABD'ye büyük şok! Sular altında kaldı
    4. "Kaşıkçı cinayetinin 'serseri bir..
    5. Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı
    6. Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak’ta
    7. Yeni Zelanda'da camilere saldıran..
    8. Kargı’da trafik polisleri yeni..
    9. İsrail Doğu Kudüs'te yapım..
    10. TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü’de STK..
    11. Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay takımın..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara..
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. "Yeşilay dünyada 5 bağımlılık alanında..
    15. Antalya Adliyesi’nde kan bağışı..
    16. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    17. ABD’de petrokimya deposundaki yangın..
    18. Adıyaman Belediyespor emin adımlarla..
    19. Lübnan'da Kanada vatandaşına "İsrail..
    20. Yaşar Üniversitesi akademik personel..
    21. Bursa Teleferik AŞ'den down..
    22. Bakan Koca açıkladı! O hastanenin ismi..
    23. Yemen'de yeni kolera dalgası hızla..
    24. Başkan Ürper:"Bu saldırının..
    25. OMÜ öğretim üyelerinin anlatımıyla "18..
    26. Yasa dışı bahis çetesine büyük..
    27. Serindere Vadi Park Kavşağı yapımına..
    28. MHP İl Başkanı Aydın, Tosya ilçesini..
    29. Taşdelen Yenidoğan Kavşağı yapımı..
    30. Samsun yaşlanıyor
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı