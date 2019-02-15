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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır."

15 Şubat 2019 Cuma 16:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:44
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