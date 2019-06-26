Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte."

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