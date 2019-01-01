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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi."

01 Ocak 2019 Salı 11:33
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi."

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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