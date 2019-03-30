Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün sabah 04.00’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planıyla teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde ele başlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün sabah 04.30 Mart 2019 Cumartesi 15:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün sabah 04.00’te başlattığımız Pençe Hava Operasyon planıyla teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde ele başlarına büyük zarar verildi. Bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
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