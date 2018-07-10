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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle yemin etti

Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı kabinede Milli Savunma Bakanı olarak yer alan Hulusi Akar TBMM'de yemin etti.

10 Temmuz 2018 Salı 15:27

Dün yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte bakan olarak atanan isimler bugün Meclis'te yemin etti. Bakanların yemini esnasında en çok alkış alan isimler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.

BAŞ SELAMI VERDİ

Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Meclis'te yemin etti. Akar'ın yemini sonrası Milletvekillerine asker alışkanlığı olarak baş selamı vermesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:27
  1. Hulusi Akar
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