0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 18:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Edirne ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. CHP Edirne ilçe belediye başkan..
    2. Geçmişten günümüze şifa dağıtan yağlar
    3. Fransa'yı karıştıran iddia: Yıkmaya ve..
    4. OPEC kararını yarın açıklayacak
    5. İmparator Akihito'nun doğum günü..
    6. Depresyon beyin hastalığı
    7. SPK haftalık bülteni
    8. Limon derideki lekeleri yok ediyor
    9. CHP 212 adayını açıkladı (2)
    10. GÜNCELLEME - Komşular arasında bıçaklı..
    11. Sağlıklı bir gün reçetesi
    12. Kotler: Türk kültürü dünya tarafından..
    13. Elma sirkesinin sayısız faydası var
    14. Büyük müjde geldi! Emekliye destek..
    15. Macron'a halk desteği en düşük..
    16. Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye..
    17. Erbil'de aşırı yağışlar hayatı olumsuz..
    18. CHP Çanakkale ilçe belediye başkan..
    19. Adanaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları
    20. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller