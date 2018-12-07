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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

07 Aralık 2018 Cuma 17:29
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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