Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel’debir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin, “Üslubun müttefiklik ruh Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel’debir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin, “Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel’debir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin, “Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz” dedi.

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