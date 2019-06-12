Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel’debir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin, “Üslubun müttefiklik ruh
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel’debir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin, “Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük.12 Haziran 2019 Çarşamba 11:50
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel’debir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin, “Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz” dedi.
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